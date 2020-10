Casa Branca: Trump melhora 'de modo dramático', mas não está fora de perigo

Diretora de Comunicação da Casa Branca, Alyssa Farah afirmou nesta terça-feira, 6, à Fox News que o presidente Donald Trump melhora "de modo dramático" e "rápido", mas ainda "não está fora de perigo". Segundo o relato dela, funcionários do governo têm pedido a Trump para desacelerar o ritmo, mas "ele está trabalhando".



Farah disse que Trump já tem feito telefonemas e trabalha com graduados funcionários do governo. A assessora ainda respondeu a críticas pelo fato de que o presidente, ao voltar do hospital ontem, apareceu ao público sem máscara, mesmo estando com covid-19. Segundo ela, em um momento como o atual é preciso que "o comandante em chefe expresse confiança para nossa população doméstica", bem como para "nossos aliados e adversários". Farah disse que Trump busca "projetar uma imagem de força".