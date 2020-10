'Há esperança' afirma diretor-geral da OMS sobre vacina contra COVID-19 até o fim do ano

(foto: Fabrice Coffrini/AFP) esperança de que uma vacina contra um COVID-19 possa ficar pronta até o final deste ano. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou na manhã desta terça-feira (6), que háde que umacontra um COVID-19 possa ficar pronta até o final deste ano.









“Nós precisamos de vacinas. E há a esperança de que tenhamos uma até o fim deste ano. Há esperança”, disse.

Covax e aceleração da fabricação das vacinas

O governo brasileiro manifestou em julho o interesse em participar do programa de cooperação Covax Facility — co-liderado pela Aliança Global para Vacinas e Imunização (GAVI, em inglês), Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) e Organização Mundial da Saúde (OMS) —, que tem como objetivo acelerar a fabricação de vacinas contra a COVID-19 e garantir o acesso igualitário do imunizante. A aliança projeta distribuir 2 bilhões de doses até o fim do próximo ano. Segundo a OMS, o Covax tem 9 vacinas de seu portfólio em testes.