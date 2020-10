OMC: retrocesso do comércio mundial em 2020 será menos brutal que o previsto

O comércio mundial, uma das principais vítimas econômicas da pandemia da covid-19, vai retroceder menos que o previsto, mas a recuperação será mais frágil do que o previsto pela OMC, que destaca a grande incerteza sobre suas previsões.

A Organização Mundial do Comércio calcula que o volume do comércio internacional registrará queda de "apenas" 9,2% este ano, contra uma previsão de queda de 12,9% em abril, no cenário mais otimista.

Para 2021, a OMC espera um aumento de 7,2%, contra 21,3% da estimativa de abril.