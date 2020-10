Manifestantes antigovernamentais que impugnam os resultados eleitorais no Quirguistão invadiram ao amanhecer de terça-feira (noite de segunda, 5, no Brasil), o edifício que sedia o Parlamento e a administração presidencial em Bishkek, reportaram vários meios de comunicação.

As fotos publicadas pelo serviço quirguiz da Rádio Free Europe mostram manifestantes caminhando pela sede principal do governo do Quirguistão. Outros veículos locais também reportaram a tomada do edifício.