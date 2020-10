Combates prosseguem em Karabakh e aumenta preocupação com civis

Os confrontos entre as forças separatistas armênias de Nagorno Karabakh e o exército azerbaijano continuavam nesta segunda-feira (5), fazendo Rússia, França e Estados Unidos pedirem um "cessar-fogo imediato e sem condições".

Nesta segunda-feira, a presidência de Nagorno Karabakh indicou que as tropas separatistas se retiraram de "alguns setores da frente" por razões "táticas".

"Para evitar especulações, quero enfatizar que em alguns setores do front, com um objetivo tático, o exército retirou soldados para evitar perdas inúteis e causar mais danos ao adversário", disse o porta-voz presidencial Vahram Poghossian no Facebook.

O ministério das Relações Exteriores de Karabakh anunciou que sua capital, Stepanakert, com 50.000 habitantes, foi alvo de "intensos lançamentos de foguetes" durante a manhã.

De acordo com uma testemunha entrevistada pela AFP, a cidade sofreu três horas de bombardeio e muitos moradores decidiram sair. Os demais se escondem nos abrigos. Muitos edifícios são danificados ou destruídos, em dois dias de ataques.

França, Rússia e Estados Unidos, membros do chamado Grupo de Minsk, consideraram nesta segunda-feira que os ataques contra civis em Nagorno Karabakh são uma "ameaça inaceitável à estabilidade da região".

Os "ataques contra instalações civis" e o seu "carácter desproporcional" constituem "uma ameaça inaceitável à estabilidade da região", alertaram os chanceleres dos três países que integram este grupo mediador do conflito.

Mike Pompeo (Estados Unidos), Jean-Yves Le Drian (França) e Sergei Lavrov (Rússia) "condenam nos termos mais veementes a escalada de violência sem precedentes e perigosa que ocorreu dentro e fora da zona de conflito do Alto Karabakh", enfatizou a nota.

Eles novamente pedem um "cessar-fogo imediato e incondicional" e exortam o Azerbaijão e a Armênia a "se comprometerem a partir de agora a retomar o processo de negociação".

Mais tarde, o presidente russo, Vladimir Putin, também pediu um cessar-fogo "imediato" durante uma conversa por telefone com o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinian, no nono dia de combates entre separatistas armênios e o exército do Azerbaijão, anunciou o Kremlin em uma afirmação.

De acordo com a Armênia, os ataques nas zonas urbanas do Azerbaijão foram retomados nesta segunda-feira. O assessor presidencial do Azerbaijão, Hikmet Hajiyev, postou um vídeo no Twitter, supostamente gravado no mercado central de Ganyá, e denunciou um ataque "com o objetivo de causar vítimas civis".

De acordo com os balanços oficiais, os bombardeios, principalmente com foguetes, mataram quatro pessoas na autoproclamada república de Nagorno Karabakh e cinco no Azerbaijão. Também há relatos de muitos feridos.

- "Vitórias imaginadas" -

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) também condenou os "bombardeios indiscriminados".

Centenas de casas e infraestruturas importantes como hospitais e escolas foram destruídas ou danificadas, de acordo com o CICV.

Em Goris, última cidade da Armênia antes de Karabakh se organizava a distribuição de víveres para os deslocados.

Na região de Nagorno Karabakh, habitada principalmente por armênios, anunciou a secessão do Azerbaijão após o colapso da União Soviética, o que provocou uma guerra no início dos anos 1990 que matou 30.000 pessoas.

As hostilidades atuais são uma das crises mais graves, senão a mais grave, desde o cessar-fogo de 1994.

O Azerbaijão reivindica vários êxitos militares no campo de batalha, incluindo a tomada de várias cidades e vilarejos. A Armênia rejeita as afirmações e também repete sua determinação.

Nesta segunda-feira, o exército divulgou pela primeira vez imagens de Talish, uma cidade que eles teriam tomado na sexta-feira, onde soldados azerbaijanos podem ser vistos patrulhando ruas desertas e agitando sua bandeira.

O Ministro da Defesa da Armênia estimou na manhã de segunda-feira que "o lado azerbaijano proclama vitórias imaginárias e espalha 'notícias falsas' sobre o bombardeio armênio de áreas habitadas do Azerbaijão".

O número de mortos - ainda muito parcial, já que o Azerbaijão não informa suas perdas militares - chega a 266 pessoas: 221 combatentes separatistas, 18 civis Karabakh e 25 civis azerbaijanos.

Cada lado afirma ter matado entre 2.000 e 3.000 soldados inimigos.

A escalada do conflito pode ter consequências imprevisíveis porque há várias potências com interesses na região: Rússia, o árbitro regional tradicional, Turquia, aliada do Azerbaijão, e Irã.

Os turcos são acusados de terem agravado o conflito ao encorajar uma ofensiva militar em Baku e de terem enviado mercenários sírios proturquianos para Karabakh.

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, pediu nesta segunda-feira ao membro da aliança Ancara que "use sua influência para acalmar as tensões".

O Canadá anunciou na segunda-feira a suspensão das exportações de armas para a Turquia durante uma investigação sobre o possível desvio de equipamento militar canadense para o Azerbaijão.