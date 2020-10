Secretária de Imprensa de Trump testa positivo para covid-19, sem sintoma

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, informou, nesta segunda-feira (5), que deu positivo no teste de covid-19, na sequência do anúncio de contágio do presidente Donald Trump na última sexta.

"Depois de dar negativo de maneira constante, inclusive todos os dias desde quinta-feira, dei positivo para covid-19 nesta segunda-feira de manhã sem experimentar sintomas", disse McEnany, em um comunicado, acrescentando que começará a quarentena e continuará trabalhando de forma remota.