Comunicado do Business Wire :Titomic

Empresa de fabricação de aditivos industriais com sede em Melbourne, A Titomic Limited celebrou um contrato comercial de pesquisa e desenvolvimento com a RMIT University ("RMIT") a ser conduzido em nome da Lockheed Martin - uma importante empresa aeroespacial e de defesa. O estudo avaliará as capacidades do Titomic Kinetic Fusion® (TKF) para criar peças estruturais de satélite feitas de um metal de alto desempenho. A participação da Titomic neste projeto de pesquisa conjunta irá analisar as várias capacidades dos métodos de fabricação tradicionais e aditivos quanto à proteção contra radiação dentro de satélites.

Sob este contrato de pesquisa, a Titomic fabricará amostras de metal de alto desempenho para peças de satélite usando seu processo de fabricação aditiva em escala industrial, Titomic Kinetic Fusion®. Este projeto de pesquisa também pode proporcionar oportunidades comerciais à Titomic nos setores espacial e de defesa após a validação bem-sucedida das peças de satélite de demonstração fabricadas aditivamente. O mercado de pequenos componentes de satélite (cubos) para aplicações comerciais e governamentais nas principais áreas de telecomunicações, radiodifusão e comunicações de dados, segundo o tamanho do mercado, é previsto que tenha um crescimento de US$ 4,18 bilhões em 2018 para US$ 18,30 bilhões em 2026, a um CAGR de 20,28%1.

O Diretor Geral da Titomic, Jeff Lang, declarou:

"A Titomic está entusiasmada por estar envolvida nesta iniciativa de pesquisa conjunta da RMIT ao lado da empresa de defesa global e aeroespacial, Lockheed Martin, a fim de fornecer benefícios significativos a todos os envolvidos. Conforme demonstramos as capacidades exclusivas do Titomic Kinetic Fusion® para fabricação aditiva de estruturas de satélite com uso de metais de alto desempenho e superligas, também estamos permitindo uma produção exponencialmente mais rápida para reduzir os prazos de entrega à indústria espacial, de meses para horas, em comparação aos processos tradicionais."

O Professor da Universidade RMIT, Milan Brandt, disse:

"O Centro para Fabricação Aditiva da RMIT está disposto em trabalhar com uma parceira de longa data entre a Lockheed Martin e a Titomic com o fim de avançar no estado da arte em métodos de fabricação avançados para proteção de satélites da radiação espacial. A combinação de fabricação aditiva e materiais altamente densos para esta aplicação oferece novas oportunidades não apenas para aumentar a resistência à radiação, mas também reduzir significativamente os prazos de entrega para fabricação de novos satélites.

