Grã-Bretanha endurecerá política migratória

A ministra britânica do Interior, Priti Patel, advertiu neste domingo que a Grã-Bretanha endurecerá sua política migratória ante a chegada de migrantes através do canal da Mancha.

Ao discursar no congresso anual do Partido Conservador, a ministra prometeu para 2021 a "maior reforma do sistema de asilo" já registrada no Reino Unido "nas últimas décadas", sem revelar detalhes.

"Mas serei honesta com vocês, isto levará tempo", acrescentou, antes de prometer "acelerar nossa resposta operacional à imigração ilegal".

"Reenviaremos de imediato a cada semana mais pessoas que entram ilegalmente no Reino Unido", destacou.

Ela destacou que o Brexit facilitará ao governo britânico decidir "pela primeira vez em décadas quem entra e sai de nosso país".

O governo britânico registrou recentemente um número recorde de tentativas de passagem pelo canal da Mancha a partir da França, em embarcações precárias, com migrantes ajudados por traficantes.

Segundo as autoridades francesas, 6.200 migrantes tentaram atravessar o canal da Mancha nos oito primeiros meses do ano.