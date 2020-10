Jogo entre Patriots e Chiefs é adiado devido a contágios nas duas equipes

A liga de futebol americano (NFL) anunciou neste sábado o adiamento do jogo entre o Kansas City Chiefs, atual campeão, e o New England Patriots no domingo devido a casos de coronavírus nas duas franquias, uma das quais seria o astro Cam Newton.

"O jogo entre New England e Kansas City agendado para domingo será remarcado para segunda ou terça-feira após os testes positivos para covid-19 em ambas as equipes", disse a NFL, sem detalhar o número ou as identidades dos infectados.

Em um comunicado, o Patriots disse que na sexta-feira à noite eles receberam um resultado de teste positivo para seus jogadores, que, de acordo com a ESPN, seria o de seu quarterback Cam Newton.

Tendo chegado este ano ao New England Patriots vindo do Carolina Panthers, Newton ficou encarregado de substituir o lendário Tom Brady, que foi o líder dos Patriots por duas décadas, nas quais conquistou um recorde de seis títulos do Super Bowl.

Newton, de 31 anos, nomeado NFL MVP (Most Valuable Player) em 2015, foi incluído na lista de jogadores isolados devido ao coronavírus.

Em três jogos com o Patriots nesta temporada, Newton completou 62 de seus 91 passes para 714 jardas e dois touchdowns com duas interceptações.

De acordo com a ESPN, o jogador infectado no Chiefs é o quarterback Jordan Tat'amu.