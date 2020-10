Trump anuncia ter feito teste para covid-19 após assessora testar positivo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (1º) que se submeteu a um teste de detecção da covid-19, embora ainda não tenha o resultado, após uma de suas assessoras testar positivo.

"Ela testou positivo", declarou Trump à emissora Fox News, confirmando informações dadas pela imprensa sobre Hope Hicks, uma das conselheiras do presidente e que costuma viajar com o mandatário.

"Eu acabei de fazer um teste e veremos o que acontece", completou Trump, confirmando que a primeira-dama Melania também se submeteu ao teste de detecção do coronavírus.

"Eu terei os resultados esta noite ou amanhã pela manhã, mas sabem que eu passo muito tempo com Hope, assim como a primeira-dama", continuou Trump, que anunciou que irá respeitar uma quarentena até ter o resultado do teste.

Hope Hicks estava a bordo do avião presidencial com Trump quando o presidente viajou a Cleveland, na terça-feira, para participar de um debate com o candidato democrata Joe Biden.

A assessora também viajou na quarta-feira com Trump rumo a Minnesota para um comício de campanha.

O presidente se submete regularmente a testes de covid-19.