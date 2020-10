Juiz suspende bloqueio de Trump a vistos de trabalho

Um juiz federal dos Estados Unidos ordenou a suspensão de algumas restrições de vistos impostas pelo governo de Donald Trump a trabalhadores estrangeiros capacitados, muito procurados pelas empresas tecnológicas, informaram nesta quinta-feira (1º) as organizações profissionais que contestaram o bloqueio na justiça.

Amazon, Apple e Facebook estão entre os gigantes tecnológicos e as organizações que assinaram uma petição judicial que critica as medidas de bloqueio aos vistos para trabalhadores, afirmando que estas prejudicam o país.

O juiz federal Jeffrey White, de San Francisco, concedeu uma liminar ordenando a suspensão imediata de uma série de restrições de visto, incluindo vistos H-1B, usados por empresas de tecnologia para contratar talentos em áreas com pouca mão de obra disponível.

O juiz concluiu que Trump excedeu sua autoridade em uma ordem executiva que impediu a emissão de vistos de trabalho de não imigrantes, de acordo com o TechNet, outro dos grupos por trás do processo.

"Qualquer política ou ordem que impeça a capacidade das empresas americanas de encontrar trabalhadores altamente qualificados prejudica nossa recuperação econômica neste momento crítico", disse a CEO da TechNet, Linda Moore.

Os gigantes do Vale do Silício entraram com um processo em apoio à ação da Câmara de Comércio e grupos comerciais contra uma proclamação emitida por Trump em junho suspendendo os vistos.