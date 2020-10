Assessora de Trump testa positivo para coronavírus, aponta imprensa

Hope Hicks, assessora do presidente americano, Donald Trump, e que costuma viajar com o mesmo com regularidade, testou positivo para o novo coronavírus, informou nesta quinta-feira a imprensa local.

Hope, 31, estava a bordo do Air Force One com Trump na última terça-feira, quando ele se dirigia a Cleveland para participar do primeiro debate eleitoral. Ela também viajou com o presidente ontem, para um comício em Minnesota.

Consultado pela AFP, o porta-voz da Casa Branca Judd Deere não comentou a notícia e declarou apenas que Trump "leva muito a sério sua saúde, bem como a de todos que trabalham para ele".