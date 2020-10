Uma ativista nicaraguense, outro bielorrusso, uma advogada iraniana de direitos humanos, que está detida, e um jurista americano de direitos civis foram anunciados como os vencedores do Right Livelihood Award, também conhecido como o Nobel "alternativo".

A militante ecologista e em defesa dos direitos indígenas nicaraguense Lottie Cunningham Wren, o bielorrusso Ales Bialiatski e sua ONG Viasna, a advogada iraniana Nasrin Sotudeh e seu colega americano Bryan Stevenson compartilharam o prêmio.

Ole von Uexkull, diretor executivo da Right Livelihood Foundation, destacou que os vencedores deste ano estão unidos na "luta a favor da igualdade, da democracia, da justiça e da liberdade".

"Desafiando sistemas legais injustos e regimes políticos ditatoriais, eles fortalecem com sucesso os direitos humanos, empoderam as sociedades civis e denunciam abusos institucionais", destacou Von Uexkull em um comunicado.

Cunningham Wren foi escolhida por sua "incansável dedicação à proteção contra a exploração e o saque das terras e comunidades indígenas" no país da América Central.

Bialiatski e Viasna "por sua luta resoluta pela consolidação da democracia e os direitos humanos em Belarus". A Viasna, que significa primavera, foi fundada por Bialiatski em 1996, em resposta à repressão do governo do presidente Alexander Lukashenko.

A advogada Nasrin Sotudeh foi premiada por por seu "ativismo destemido, com grande risco pessoal, para promover as liberdades políticas e os direitos humanos no Irã". Ela cumpre uma pena de 12 anos por defender mulheres detidas em protestos contra o uso obrigatório do hijab (véu).

Bryan Stevenson foi reconhecido por seu "esforço inspirador para reformar o sistema judicial penal dos Estados Unidos e estimular a reconciliação racial ante um trauma histórico".

O Right Livelihood Award foi criado em 1980 pelo filantropo, escritor e político sueco-alemão Jakob von Uexkull, depois que a Fundação Nobel se negou a criar prêmios para destacar os esforços em áreas como o meio ambiente e o desenvolvimento internacional.

O prêmio consiste em milhão de coroas suecas (111.000 dólares) para cada vencedor, destinado a apoiar o desenvolvimento de seu trabalho.