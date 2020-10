Incêndios na Califórnia avançam sobre região produtora de vinho com nova vítima

Os incêndios florestais no norte da Califórnia fizeram sua quarta vítima nesta quarta-feira, no momento em que os bombeiros tentavam controlar o fogo, que avançava sobre a renomada região produtora de vinho de Napa Valley.

Uma dezena de vinícolas, muitas delas de luxo, sucumbiram às chamas do incêndio "Glass Fire", iniciado no último domingo e controlado em apenas 2% hoje, após devorar cerca de 20 mil hectares. Uma fumaça densa cobria o vale e várias construções, algumas reduzidas a ruínas, como as instalações da vinícola Castello di Amorosa.

"Mantemos o ânimo. Passamos por momentos difíceis recentemente, com o coronavírus e outros incêndios", disse Madeleine Reid, diretora de Hospitalidade da vinícola, cercada pelos restos desta réplica de um castelo medieval italiano, cujas pedras haviam sido importadas da Europa. "Esperamos que tudo corra bem para os nossos vizinhos."

Dezenas de milhares de moradores foram retirados da região nos últimos dias devido ao incêndio, que também afeta o vizinho Sonoma Valley.

Calistoga, pequena cidade famosa pelo turismo ligado ao vinho, ficou deserta hoje, quase totalmente isolada pelas chamas. "Talvez o lado positivo seja que o fogo não está dentro da cidade, e sim ao redor", declarou à AFP seu prefeito, Chris Canning.

No total, o incêndio destruiu mais de 80 residências, um número ainda desconhecido de estabelecimentos comerciais e ameaça mais de 20 mil construções, segundo os bombeiros da Califórnia. Cerca de 2 mil deles estão mobilizados na região.

A Califórnia sofre este ano com incêndios florestais de magnitude excepcional, que acarretaram em quase 16 mil km² queimados desde o começo da temporada. Cerca de 300 km ao norte de Napa Valley, outro incêndio, chamado Zogg, fez uma quarta vítima, um homem evacuado de helicóptero no domingo, mas que não resistiu às queimaduras, segundo o xerife do condado de Shasta, Eric Magrini.

Cerca de 30 pessoas morreram em incêndios na Califórnia desde o começo da atual temporada. A causa dos mesmos não foi determinada, mas cientistas e autoridades locais citam o papel das mudanças climáticas, que agravam a seca crônica e causam condições climáticas extremas no oeste dos Estados Unidos. Já o presidente Donald Trump voltou a culpar a má gestão florestal.