Tribunal aprova US$ 800 milhões em indenização a vítimas de tiroteio em Las Vegas

Um tribunal americano aprovou nesta quarta-feira um acordo de 800 milhões de dólares em indenização às vítimas do pior tiroteio em massa já registrado nos Estados Unidos, um ataque que deixou 58 mortos e mais de 800 feridos em Las Vegas.

No massacre, ocorrido em outubro de 2017, Stephen Paddock abriu fogo do 32º andar do Mandalay Bay Resort and Casino, efetuando mais de mil disparos enquanto matava pessoas entre a multidão que assistia a um festival de música country ao ar livre.

A MGM Resorts International, proprietária do cassino, pagará 49 milhões de dólares "de fundos próprios", enquanto o restante procederá de seguradoras, segundo a ordem judicial.

Uma declaração anterior assinalava que o acordo não equivale a uma admissão de responsabilidade por parte da MGM Resorts.