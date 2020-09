Chefe do Pentágono assina acordo de cooperação militar com Tunísia

O chefe do Pentágono, Mark Esper, assinou nesta quarta-feira, em sua primeira visita ao continente africano, um acordo de cooperação militar de dez anos com a Tunísia, saudando a aproximação para lidar com a degradação da segurança na Líbia.

Esper chegou ao país nesta quarta-feira, na primeira etapa de uma viagem pela região do Magrebe Norte Africano, onde deve reafirmar o compromisso dos Estados Unidos com esses países.

A Tunísia, considerada desde 2015 por Washington como um importante aliado não pertencente à OTAN, demonstrou ser um apoio discreto mas sólido no conflito líbio, à sua porta.

"Temos o prazer de aprofundar esse relacionamento para ajudar a Tunísia a proteger seus portos e fronteiras e conter o terrorismo", disse Esper após se reunir com o presidente tunisiano Kais Saied.

O objetivo é enfrentar "os extremistas que representam uma ameaça" e também "nossos concorrentes estratégicos China e Rússia", que têm um "comportamento predatório, mau e coercitivo", acrescentou ele diante dos túmulos dos soldados norte-americanos mortos no norte da África.