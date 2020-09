'Lamentável, sr. Joe Biden', diz Bolsonaro após fala de candidato sobre Amazônia

Em reação à fala de terça-feira, 29, do candidato norte-americano Joe Biden sobre a Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a declaração foi "gratuita e desastrosa".



Em suas redes sociais , Bolsonaro, em português e inglês, disse que a soberania brasileira é "inegociável" e avaliou que a declaração sinaliza "claramente abrir mão de uma convivência cordial e profícua" entre os dois países.



Na terça-feira, 29, durante o primeiro debate eleitoral das eleições americanas, Biden afirmou que iria reuniu países e doar US$ 20 bilhões para a proteção da região amazônica. Sem mencionar o governo brasileiro, Biden disse que caso destruição da Amazônia continuasse haveria "consequências econômicas significativas".



"A floresta tropical no Brasil está sendo destruída", criticou o democrata, que prometeu se juntar com outros países e oferecer US$ 20 bilhões (R$ 112 bi) para ajudar na preservação da região. "Parem de destruir a floresta e, se não fizer isso, você terá consequências econômicas significativas", completou, indicando possíveis retaliações ao governo brasileiro.



"A cobiça de alguns países sobre a Amazônia é uma realidade. Contudo, a externação por alguém que disputa o comando de seu país sinaliza claramente abrir mão de uma convivência cordial e profícua", rebateu Bolsonaro nesta quarta-feira, 30.



"Custo entender, como chefe de Estado que reabriu plenamente a sua diplomacia com os Estados Unidos, depois de décadas de governos hostis, tão desastrosa e gratuita declaração. Lamentável, Sr. Joe Biden, sob todos os aspectos, lamentável", afirmou Bolsonaro.



O presidente destacou que já vem conversando com o presidente Donald Trump sobre "projetos de investimento sustentável que criem emprego digno para a população amazônica".



O Brasil tem sido alvo de frequente pressão internacional pela preservação da Amazônia. Já o governo diz que se trata de uma campanha por causa de interesses econômicos da Europa.



Como tem feito em discursos recentes, o presidente também ressaltou que o governo "está realizando ações sem precedentes para proteger a Amazônia". Apesar disso, o País registra índices recordes de desmatamento e queimadas, segundo dados do próprio governo divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).



"O que alguns ainda não entenderam é que o Brasil mudou. Hoje, seu Presidente, diferentemente da esquerda, não mais aceita subornos, criminosas demarcações ou infundadas ameaças. Nossa soberania é inegociável", disse.



Na semana passada, durante live nas redes sociais, Bolsonaro afirmou que recusou ajuda estrangeira para combater o desflorestamento por temer a "perda de soberania nacional".