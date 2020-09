"A China leva a sério compromissos internacionais em meio ambiente", afirmou nesta quarta-feira, 30, o líder do país, Xi Jinping, em painel da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre biodiversidade. O líder chinês mencionou nominalmente o Acordo de Paris. Xi defendeu o "multilateralismo para enfrentar a questão ambiental", e sobre o tema central do encontro, afirmou que é necessário "reverter as perdas na biodiversidade".