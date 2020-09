TikTok lança guia para eleições americanas apesar de situação incerta nos EUA

O aplicativo de vídeos TikTok lançou nesta terça-feira um guia para as eleições americanas, assim como outras redes sociais, apesar da incerteza envolvendo seu futuro nos Estados Unidos.

A nova seção criada na plataforma oferece informações sobre os candidatos em níveis local e federal, explica como votar e oferece links para sites úteis, como, por exemplo, para verificar a inscrição de um cidadão no cadastro eleitoral. O conteúdo informativo tem como fontes autoridades e órgãos independentes.

Facebook, Twitter, YouTube (Google) e outros tomaram medidas semelhantes para garantir que os eleitores tenham acesso prioritário a informação confiável antes de uma eleição que se anuncia bastante disputada. Mas para o TikTok, o anúncio é feito em um contexto de tensão com o candidato à reeleição Donald Trump, que acusa o aplicativo de espionar para Pequim.

Segundo o Departamento do Comércio americano, a plataforma será banida dos Estados Unidos em 12 de novembro caso não seja vendida para uma empresa local. As negociações do TikTok com grandes nomes, como Oracle e Walmart, e diversas ações legais lhe permitiram ganhar tempo.

O aplicativo é acessado por 100 milhões de usuários nos Estados Unidos. "Certamente, o TikTok não é o app de referência para notícias ou política, e não aceitamos propaganda política paga em nossa plataforma", assinalou Michael Beckerman, vice-presidente da empresa encarregado das regulações nos Estados Unidos, referindo-se ao Facebook, muito criticado por permiti-la.

"Sabemos que o TikTok é um lugar para que os americanos se expressem. Com esta realidade em mente, queremos apoiar nossos usuários com informações autorizadas sobre temas importantes para o debate público", explicou Beckerman.