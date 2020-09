Vacina da Johnson & Johnson é segura e induz resposta imune em apenas uma aplicação

(foto: RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND/ AFP) estudo com resultados preliminares apontam que a nova vacina desenvolvida pelo grupo Johnson & Johnson contra a COVID-19 é segura e induz resposta imune mesmo após uma única aplicação. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (29) e fazem referência às fases 1 e 2 dos estudos, que foram conduzidas de forma conjunta. Umcom resultados preliminares apontam que a nova vacina desenvolvida pelo grupocontra aé segura e induz resposta imune mesmo após uma única aplicação. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (29) e fazem referência às fases 1 e 2 dos estudos, que foram conduzidas de forma conjunta.





A testagem foi feita da seguinte forma: Nas fases 1 e 2, os testes foram feitos com 796 participantes, divididos em 3 grupos. Dos 3 grupos, 2 tinham voluntários com idades de 18 a 55 anos. O terceiro grupo tinha voluntários com 65 anos de idade ou mais.



De acordo com os resultados, os pesquisadores concluíram que a geração de anticorpos foi similar nos participantes com idades de 18 a 55 anos e nos que tinham 65 anos ou mais.







Anvisa libera testes de vacina contra COVID-19 da Johnson & Johnson em MG



Elaborada a partir de um vetor de adenovírus sorotipo 26 - o Ad26, um tipo de vírus da gripe comum, a vacina oferece vantagens. Entre elas, evitar a mobilização de esforços do poder público para o retorno da população aos centros de saúde para novas etapas da vacinação.

Elaborada a partir de um vetor de adenovírus sorotipo 26 - o Ad26, um tipo de vírus da gripe comum, a vacina oferece vantagens. Entre elas, evitar a mobilização de esforços do poder público para o retorno da população aos centros de saúde para novas etapas da vacinação.

Na última semana, a empresa anunciou que começaria a terceira etapa em todo o mundo, com 60 mil voluntários. Sete mil serão brasileiros, selecionados em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte. O recrutamento dos participantes ficará a cargo dos centros locais de pesquisa.

