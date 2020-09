Colômbia resgata 94 migrantes haitianos à deriva no Mar do Caribe

Quase 100 migrantes haitianos foram resgatados nesta terça-feira (29) por um barco de pesca no Caribe colombiano, depois que um traficante os abandonou em alto mar em sua tentativa de chegar ao Panamá, informou a Marinha da Colômbia.

Segundo o relato dos haitianos, a pessoa que os guiava "os abandonou" após uma falha nos motores da embarcação que transportava 61 adultos e 33 menores, disse à AFP o capitão Octavio Gutiérrez, comandante da guarda costeira no Caribe.

O 'coiote', como também é conhecido esse tipo de traficante, chamou outro barco, "subiu nele e os abandonou" em frente ao município de Acandí, Chocó (noroeste), onde o barco pesqueiro os encontrou e rebocou para um posto de controle.

Em fotos e vídeos compartilhados pela Marinha, adultos e crianças com máscaras são vistos em barcos de resgate.

Todos são migrantes que afirmam fugir da crise econômica no Haiti, segundo Gutiérrez.

O Golfo do Urabá, onde ocorreu o incidente, é um dos principais pontos de trânsito de africanos, asiáticos e haitianos que buscam chegar aos Estados Unidos pelo Mar do Caribe, com escalas em países da América Central.

"Desde o ano passado (...) um barco com tanta" gente não era encontrado na área, disse o capitão.

Segundo Gutiérrez, o fluxo de migrantes reduziu após o naufrágio, em janeiro de 2019, de um barco cheio de crianças e adultos africanos com saldo de 19 mortos.

Soma-se a isso o fechamento das fronteiras ordenado pela Colômbia em março, para conter a disseminação do novo coronavírus.

Os haitianos resgatados nesta terça-feira foram deixados à disposição da autoridade de imigração.