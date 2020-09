Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup escalonado do setor, anunciou hoje que o Wenatchee Valley College mudou para uma solução ExaGrid-Veeam para proteção superior de dados e implementar uma estratégia de recuperação de ransomware.

O Wenatchee Valley College enriquece a North Central Washington atendendo às necessidades educacionais e culturais de comunidades e residentes em toda a área de serviço. A faculdade oferece transferência de alta qualidade, artes liberais, habilidades profissionais / técnicas básicas e educação continuada para alunos de diversas origens étnicas e econômicas. O campus Wenatchee está localizado próximo às encostas orientais da Cascade Montains, a meio caminho entre Seattle e Spokane. O campus WVC em Omak está localizado próximo à fronteira canadense em Omak, cerca de 160 km ao norte de Wenatchee.

"Uma faculdade em nosso sistema sofreu um ataque massivo de ransomware e todos seus servidores foram afetados, incluindo seus dados de backup, então eles não puderam recuperar nada. Usamos sua experiência como um estudo de caso para melhorar as áreas em que eram fracos, as causas básicas de como isto aconteceu, quando aconteceu e o que levou ao ransomware - a seguir, fizemos alterações em nosso ambiente e instituímos melhores práticas. Agora, mesmo se formos afetados, se nosso ambiente VMware e nossos servidores forem afetados, sabemos que os dados ExaGrid não serão afetados", disse Steve Garcia, Diretor de Segurança da Informação da faculdade. "Descartamos nossa solução antiga e optamos por um sistema ExaGrid e Veeam, que se ajsutou perfeitamente com nossa infraestrutura VMware. A solução combinada de ExaGrid e Veeam é incrível! Elas funcionam muito bem juntas. Agora que usei a solução ExaGrid-Veeam, recomendei a colegas em outras faculdades comunitárias como uma solução sólida e confiável para qualquer necessidade de infraestrutura de backup."

A ExaGrid fornece armazenamento de backup escalonado com uma zona de patamar do cache de disco 'front-end' e camada de retenção separada contendo todos os dados de retenção. Os dados são gravados diretamente na zona de patamar do cache de disco ExaGrid "voltada à rede" e a seguir colocados em um repositório de retenção a longo prazo "não voltado à rede", onde são armazenados como objetos de dados desduplicados para reduzir o custo de armazenamento de dados de retenção a longo prazo. A abordagem da ExaGrid para ransomware é chamada de 'Retention Time-Lock'. Ela evita que hackers excluam ou criptografem backups no nível de retenção do sistema ExaGrid. A ExaGrid tem a única solução de armazenamento de backup escalonado não voltada à rede (um espaço livre escalonado) com exclusões atrasadas e objetos de desduplicação imutáveis. Esta abordagem exclusiva garante que, quando ocorrer um ataque de ransomware, os dados possam ser facilmente recuperados ou as VMs inicializadas a partir do sistema ExaGrid Tiered Backup Storage. Não apenas o armazenamento primário pode ser restaurado, mas todos os dados de retenção de backup a longo prazo também permanecem intactos após um ataque de ransomware.

"É uma sensação de tranquilidade saber que temos um sistema de backup robusto e que, se formos atacados por ransomware, receberemos nossos dados de volta e poderemos retomar as operações normais. Tomamos precauções para garantir que isto ocorra - eu costumava dizerse isto ocorrer, mas é uma questão de quando agora, a partir da minha perspectiva -quando isto ocorre, podemos nos recuperar e colocar nossos usuários finais de volta em suas operações diárias com todos seus dados", disse Garcia.

Leia a História de Sucesso completa para saber mais sobre a experiência de Garcia usando a ExaGrid. Histórias de sucesso de clientes e histórias empresariais publicadas pela ExaGrid demonstram como os clientes estão satisfeitos com a abordagem arquitetônica exclusiva da ExaGrid, produto diferenciado e suporte incomparável ao cliente.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid fornece armazenamento de backup escalonado com uma zona de patamar do cache de disco exclusiva, repositório de retenção a longo prazo e arquitetura de expansão. A zona de patamar da ExaGrid fornece backups, restaurações e recuperações instantâneas de VM mais rápidos. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalonada da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo conforme os dados aumentam, eliminando atualizações caras em sequência e obsolescência do produto. Acesse exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo em backup em nossas histórias de sucesso de clientes.

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

