Comunicado do Business Wire :Sintavia, LLC

A Sintavia, LLC - principal empresa de fabricação aditiva de nível 1 para o setor aeroespacial, de defesa e espacial - anunciou hoje que adquiriu mais duas impressoras de laser quádruplo M400-4 da EOS GmbH de Krailling, Alemanha. Entregues em setembro de 2020, os novos equipamentos são a sétima e a oitava impressoras M400 operadas pela empresa, além de representarem sua vigésima e vigésima primeira impressoras industriais. As compras foram realizadas após a Sintavia anunciar em julho a aquisição de outra impressora de feixe de elétrons Arcam Q20+ da GE Additive.

Two of Sintavia's M400 printers at its Hollywood, FL, advanced manufacturing facility. (Photo: Business Wire)

"Com o crescimento que obtivemos nos últimos anos, deixamos de emitir comunicados de imprensa sempre que adquiríamos novos equipamentos. Em um ano convencional, anúncios como esse seriam enfadonhos. Mas este é um ano incomum, e sentimos que é importante avisar ao mercado que a demanda por fabricação aditiva está passando por um boom no setor aeroespacial", explicou Brian Neff, CEO da Sintavia. "A pandemia global virou a cadeia de abastecimento aeroespacial de cabeça para baixo e criou oportunidades reais para empresas como a Sintavia oferecerem soluções de alta precisão a fabricantes de equipamentos originais do mundo todo. E é por isso que fazemos este anúncio hoje. A M400-4 da EOS é a força de trabalho de nossa fábrica, e continuamos a ter grandes resultados com ela."

A empresa declarou que espera adicionar outras seis a oito impressoras industriais de grande porte até o final de 2021, e de oito a dez em 2022.

Sobre a Sintavia

A Sintavia é líder global na fabricação de aditivos aplicados para a indústria aeroespacial, de defesa e espacial. Com impressoras de alta velocidade ao lado de equipamentos de pós-processamento de precisão, um complemento integral de equipamentos para testes mecânicos e um laboratório completo de produtos metalúrgicos e em pó, a Sintavia é capaz de otimizar parâmetros, fabricar em série e auditar peças de qualidade para aplicações aeroespaciais. Membro fundador da Additive Manufacturer Green Trade Association, a Sintavia está comprometida com os mais elevados padrões de qualidade do mercado e possui várias certificações aeroespaciais de Nadcap e outras. Para mais informações, acesse http://www.sintavia.com.

