Comunicado do Business Wire :ACI Worldwide

ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), uma fornecedora com liderança global em software e soluções de pagamento digital em tempo real, e a Mastercard, a empresa global de tecnologia de pagamentos em várias plataformas, anunciaram hoje que farão uma parceria para fornecer uma grande variedade de soluções de pagamento em tempo real no mundo todo. Em um primeiro momento, a colaboração oferecerá a melhor infraestrutura central, localização de pagamentos e soluções de acesso para bancos centrais, operadores de esquemas, instituições financeiras, prestadores de serviços de pagamento e outras organizações que lançam iniciativas de pagamentos em tempo real.

O mercado de pagamentos entre contas em tempo real continua se expandindo rapidamente. O Prime Time for Real-Time - um recente estudo que analisa os volumes e previsões globais de pagamentos entre contas em tempo real em 30 mercados do mundo inteiro - projeta uma taxa de crescimento anual composta (CAGR, na sua sigla em inglês) de 23,4% de 2019 a 2024. Enquanto os esquemas existentes no mundo todo estão acrescentando novos participantes e serviços de valor agregado, esquemas nacionais e regionais extras são lançados a cada ano, incluindo mais de 20 esquemas em vários estágios de planejamento.

Com uma visão complementar de pagamentos em tempo real, a combinação da infraestrutura central da Mastercard com o acesso de pagamentos da ACI e a tecnologia de transformação de mensagens em tempo real oferece uma oferta completa incomparável. A nova solução conjunta oferece vantagens importantes, entre as quais estão:

-- Opções flexíveis de implementação - a colaboração entre Mastercard e ACI oferece opções de implementação que vão desde um serviço totalmente administrado na nuvem até o suporte de software local para governos, bancos centrais e plataformas de propriedade da operadora do sistema

-- Capacidade de oferecer suporte aos requisitos existentes do mercado local - a solução conjunta reduz a quantidade de tempo para integrar os participantes e fornece flexibilidade para acelerar a adoção em tempo real

-- Abordagem ISO20022 - os recursos conjuntos em tempo real apoiam as organizações hoje e amanhã e fornecem tradução de e para os padrões existentes

-- Serviços digitais - recursos extras para oferecer suporte a novos serviços digitais, como solicitação de pagamento, serviços de proxy e serviços de cobrança

-- Proposta global, experiência local - a colaboração entre Mastercard e ACI reúne alcance mundial, experiência internacional e conhecimento do mercado local

"Com mais países e regiões embarcando na modernização de seus sistemas de pagamento para capitalizar as tecnologias em tempo real e a demanda do cliente, a oportunidade de mercado é significativa", disse Paul Stoddart, presidente de Novas Plataformas de Pagamento da Mastercard. "Trabalhando em conjunto com a ACI, exploraremos uma série de oportunidades para acelerar o desenvolvimento e o uso de plataformas de pagamento multicanal e em tempo real, promovendo escolha e inovação para os participantes do mercado e clientes finais."

"A Mastercard e a ACI compartilham um histórico extenso e complementar de sucesso em pagamentos em tempo real - impulsionando os esquemas de compensação e liquidação de infraestrutura central global, e esta parceria cria o conjunto mais sólido e completo de recursos em tempo real do mercado atual", afirmou Craig Saks, diretor de Estratégia e Transformação da ACI Worldwide. "Nossas empresas são líderes em pagamentos em tempo real e o alinhamento com uma solução completa proporcionará uma grande vantagem, não apenas para bancos e infraestruturas centrais, mas também para comerciantes, serviços de cobrança, fintechs e intermediários - e seus clientes."

A Mastercard é uma fornecedora líder de tecnologia de pagamento entre contas e com cartão no mundo inteiro, com mercados que incluem os EUA, Reino Unido e Singapura como clientes de infraestrutura de pagamento em tempo real. A ACI oferece, atualmente, suporte a 18 esquemas domésticos em tempo real no mundo todo, incluindo a Zelle e a TCH nos Estados Unidos. Aproximadamente 50% do UK Faster Payments (UKFP) e 75% das transações GIRO na Hungria são processados por meio da UP Immediate Payments. A solução também é a infraestrutura de processamento central para a Plataforma de Pagamentos de Varejo em Tempo Real (RPP) da Malásia e a plataforma de pagamentos em tempo real da STET para PSPs na Europa. Além disso, a ACI tem clientes que usam a UP Immediate Payments para acessar o Singapore FAST e o Australian NPP (New Payments Platform).

