Comunicado do Business Wire :Savonix

Savonix, um líder global em testes digitais de saúde cognitiva e Fujitsu Connected Technologies Limited (FCNT), um dos maiores fabricantes de smartphones no Japão, lançaram o Savonix Mobile - um aplicativo de teste cognitivo digital - no smartphone Raku-Raku F-42A.

Mais de 4,6 milhões de pessoas no Japão sofrem de alguma forma de demência, com o total previsto para aumentar para cerca de 7,3 milhões de pessoas, ou um em cada cinco japoneses com 65 anos ou mais, até 2025. O governo do Japão anunciou no ano passado o objetivo de reduzir os casos de demência em 6% em pessoas com 70 anos ou mais nos próximos seis anos.

O Savonix Mobile, pré-instalado no smartphone Raku-Raku F-42A, permitirá que os usuários testem sua cognição em oito funções cerebrais, como função executiva, memória de trabalho e controle de impulso. Os usuários receberão imediatamente os resultados do teste no aplicativo e poderão tomar medidas para gerenciar sua saúde cognitiva. O Savonix Mobile detecta comprometimento cognitivo leve 93 por cento das vezes. Por esse motivo, testar a cognição é uma boa maneira de monitorar a saúde do cérebro ao longo do tempo. Estudos recentes apresentados na Conferência Internacional da Associação de Alzheimer deste ano, em julho, mostraram que até 40 por cento das demências podem ser evitadas pela mudança de hábitos de saúde, como dieta, fumo, uso de álcool e sono. Compreender os riscos do seu estilo de vida pode ajudá-lo a fazer escolhas mais inteligentes sobre a saúde do cérebro.

O smartphone Raku-Raku também abrigará um pedômetro e outros aplicativos de saúde pré-instalados importantes para oferecer suporte e gerenciar a saúde do usuário.

"Estamos entusiasmados com nossa parceria com a FCNT, pois ela colocará testes cognitivos fáceis e precisos nas mãos de quem precisa. Isso é impactante e se alinha com a forma como o Japão e empresas japonesas como a FCNT estão liderando globalmente na prevenção da demência ", disse a fundadora e CEO da Savonix, Dra. Mylea Charvat. "Nossa plataforma de avaliação cognitiva digital permite que as pessoas avaliem e monitorem a saúde do cérebro regularmente e incorporem conselhos sobre estilo de vida para melhorar o bem-estar cerebral."

"É um grande prazer ter nosso smartphone Raku-Raku F-42A equipado com o Savonix Mobile App", disse Katsumi Takada, presidente e diretor representante da FCNT. "Essa adoção permite serviços que apoiam a manutenção da saúde do cérebro e reduzem o risco de demência para os usuários. Esperamos que isso torne as pessoas mais conscientes sobre sua saúde e as ajude a levar uma vida mais saudável."

Sobre a Savonix

Líder global em saúde cognitiva, a Savonix oferece a única plataforma de neuropsicologia do mercado. A Savonix fornece soluções digitais de saúde cognitiva e capacita provedores de saúde, pagadores e pesquisadores a avaliar e potencializar os resultados para melhorar os resultados de saúde e tratamento. Desenvolvido por neuropsicólogos clínicos e especialistas em tecnologia digital de saúde, o Savonix Cognitive Assessment é uma ferramenta precisa, barata e acessível, disponível para download em todos os dispositivos móveis. Para saber mais sobre a Savonix, visite Savonix.com.

Sobre a Fujitsu Connected Technologies

A Fujitsu Connected Technologies Limited foi fundada em fevereiro de 2016 por meio do spinoff do negócio de telefonia móvel da Fujitsu Limited. Para criar um futuro em que as pessoas vivam suas vidas plenamente com paz de espírito, a FCNT conecta pessoas, coisas e serviços de uma forma mais confortável com ideias transcendentais e tecnologias avançadas. A FCNT lidera o caminho na integração de tecnologias de saúde em telefones móveis desde que lançou o primeiro telefone móvel do mundo com pedômetro em 2003. Para mais detalhes, visite https://www.fujitsu.com/jp/group/fcnt/

