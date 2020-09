Pompeo pede que Grécia e Turquia resolvam suas disputas sobre o leste do Mediterrâneo

Os Estados Unidos instaram nesta segunda-feira(28) Grécia e Turquia a encontrarem "boas soluções", "aceitáveis" para os dois países, que decidiram retomar as negociações após semanas de tensão no Mediterrâneo oriental.

"Esperamos que as negociações iniciais não apenas comecem, mas levem a resultados que cada um dos dois países considere mais do que aceitáveis", declarou nesta segunda-feira o secretários de Estado americano, Mike Pompeo, em uma visita de dois dia à Grécia.

"Não se trata apenas de falar, mas de encontrar boas soluções", acrescentou, numa entrevista à agência de notícias grega ANA.

Pompeo iniciou nesta segunda-feira em Tessalônica, no norte da Grécia, uma série de reuniões para promover uma "desaceleração" das tensões no Mediterrâneo oriental e fomentar um diálogo entre Atenas e Ancara.

As rivalidades entre os dois países devem ser resolvidas "pacificamente de acordo com a lei internacional", disse Pompeo e seu homólogo grego Nikos Dendias, após o encontro.

Os Estados Unidos saudaram a Grécia, mostrando "disposição de se envolver com outros países da região para conseguir acordos de delimitação marítima", segundo um comunicado conjunto.

As tensões vêm crescendo há semanas entre a Grécia e a Turquia devido a depósitos de hidrocarbonetos no Mediterrâneo. No entanto, os dois países, membros da Aliança Atlântica, assim como os Estados Unidos, anunciaram a próxima retomada das negociações bilaterais.

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, pediu ao presidente turco Recep Tayyip Erdogan na sexta-feira para "dar uma chance à diplomacia", quando ambos os países parecem ter optado pelo apaziguamento.

Mike Pompeo viajará para Creta na terça-feira para se encontrar com Mitsotakis e visitar a base naval da OTAN na Baía de Souda. Mitsotakis, que está hospedando o secretário de Estado na casa de sua família, busca uma maior cooperação militar com os Estados Unidos.