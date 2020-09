Esquerda mantém o governo de Montevidéu mas perde três departamentos em eleições uruguaias

A esquerdista Frente Ampla (FA) conseguiu manter apenas três dos seis governos departamentais que controlava, incluindo seu reduto em Montevidéu, nas eleições de domingo no Uruguai, marcadas pela pandemia de covid-19.

A FA recebeu 51,66% dos votos em Montevidéu, contra 39,68% da coalizão de centro-direita que conquistou o governo nacional nas eleições de 2019, de acordo com os dados oficiais da Corte Eleitoral, que concluiu a apuração na madrugada de segunda-feira.

A prefeita eleita da capital é a engenheira Carolina Cosse, que foi a candidata mais votada dentro da FA e superou assim a economista Laura Raffo, representante da coalizão do governo nacional.

A capital uruguaia, onde mora mais de um terço da população do país (1,3 dos 3,4 milhões de habitantes), se consolida assim como o reduto da esquerda: a FA consegue o sétimo governo consecutivo desde 1990.

Mas das outras cinco prefeituras que a FA controlava, o movimento conseguiu manter apenas duas: Canelones, o segundo departamento com maior população do país, com mais 500.000 habitantes, e Salto.

Rocha, Rio Negro e Paysandú serão governados por políticos da coalizão de governo, liderada pelo Partido Nacional do presidente Luis Lacalle Pou, que no total ficou com 16 dos 19 departamentos do país.

A taxa de participação foi de 85% dos 2,6 milhões de uruguaios convocados a escolher os governadores dos 19 departamentos, além dos prefeitos, vereadores e integrantes das 19 juntas legislativas locais.

O Uruguai organizou eleições com máscaras, distanciamento e álcool gel para não colocar em risco o controle da pandemia de covid-19: o país registra 2.008 casos e 47 vítimas fatais.