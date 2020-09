Trump pede que Biden faça um teste de drogas antes ou depois do debate de terça-feira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu neste domingo que seu rival democrata na disputa pela Casa Branca, Joe Biden, faça um teste de drogas antes ou depois do primeiro debate entre ambos na terça-feira.

"Pedirei insistentemente um teste de drogas para Joe o Dorminhoco antes ou depois do debate de terça-feira à noite", escreveu o presidente no Twitter. "Naturalmente aceitarei fazer um também".

De acordo com relatos da mídia americana, no sábado suas equipes finalizaram as condições para o debate, a ser mediado pelo repórter da Fox News Chris Wallace, incluindo a renúncia ao aperto de mãos e com um pequeno público devido às restrições da covid-19.

A condição de um teste de drogas não foi mencionada.

Os dois homens de cerca de 70 anos geralmente protagonizam gafes e erros ao falar.

Mas Trump, de 74 anos, passou meses difamando o estado mental de Biden, de 77 anos, e sugeriu várias vezes nas últimas semanas, sem qualquer evidência, que o ex-vice-presidente pode estar usando drogas não especificadas para melhorar seu desempenho.

Na maioria das vezes, Biden não deu importância às acusações, pedindo aos eleitores que observassem os dois homens juntos.

"Me observem. Olhem para nós dois", disse ele em agosto em uma entrevista com a ABC.

No sábado, Biden disse que espera "ataques pessoais e mentiras" do presidente durante o debate, comparando Trump ao chefe da propaganda nazista Joseph Goebbels.

O debate de terça-feira em Clevend - o primeiro de três de 90 minutos de duração - representa a primeira vez que eleitores terão a chance de ver os candidatos se enfrentando diretamente.