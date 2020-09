Trabalhistas venceriam Johnson no Reino Unido pela primeira vez desde 2019, segundo pesquisa

O partido trabalhista britânico venceria os conservadores pela primeira vez desde que Boris Johnson chegou ao poder em julho de 2019, segundo uma pesquisa do Opinium publicada neste domingo (27) no jornal The Observer, a edição dominical do The Guardian.

O partido da oposição, que recuperou força desde a chegada de Keir Starmer na liderança em abril, está três pontos à frente dos 'tories', com 42% contra 39%.

Há apenas seis meses, quando começou a pandemia de coronavírus, cuja gestão do governo conservador de Johnson é muito criticada, os conservadores continuavam liderando com uma vantagem de 26 pontos.

É a primeira vez desde julho de 2019, quando Theresa May renunciou porque não conseguiu que o Parlamento aprovasse seu acordo do Brexit, que os trabalhistas lideram as pesquisas.