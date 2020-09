Trump indica Amy Coney Barrett para a Suprema Corte americana

(foto: AFP / Olivier DOULIERY)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou, neste sábado (26), a juiza conservadora Amy Coney Barrett à Suprema Corte americana. Trump prevê a confirmação 'muito rápida' da juíza Barrett pelo Senado. "É uma horna indicar uma das mentes mais talentosas da Justiça, uma mulher de credenciais estreladas e leal à Constitutição, a juiz Amy Coney Barrett," afirmou Trump.





Na cerimônia estavam presentes o marido de Barrett e seus sete filhos, assim como a primeira-dama e o vice-presidente americano.





Trump enalteceu o currículo de excelência de Barrett, como assessora, professora e juiza. "Você é muito qualificada e você será fantástica".

"Apesar de nossas diferenças nós concordamos que temos que ter pessoas talentosas no Judiciário e concordamos que Amy é essa pessoa. os últimos três anos serviu com enorme distinção." E o presidente continuou: "A juíza Barrett será uma inspiração para crianças que um dia queiram servir na Suprema Corte".





Após agradecer, foi a vez da juiza se pronunciar: "Eu estou profundamente honrada por essa confiança. Eu totalmente entendo que é uma decisão importante para um presidente e se o Senado me der a hora de aprovar meu nome, prometo executar meu trabalho da melhor maneira possível."





Conservadora



Se essa professora de Direito, de 48 anos, for nomeada e confirmada no cargo, isso consolidará a maioria conservadora na Suprema Corte do país, que toma decisões cruciais para a sociedade americana.





Segundo vários meios de comunicação americanos que citam fontes republicanas bem informadas, Barrett seria a substituta da progressista e ícone feminista Ruth Bader Ginsburg, conhecida como "RBG", que faleceu de câncer aos 87 anos de idade na última semana.





A rápida nomeação de uma possível sucessora à "RBG" é uma decisão polêmica pro ser tomada a menos de 40 dias antes das eleições presidenciais.





O assunto certamente será um tema presente quando Trump e seu rival democrata, Joe Biden, se enfrentarem na próxima terça, no primeiro dos três debates.