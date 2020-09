Queda de avião militar na Ucrânia deixa pelo menos 26 mortos

Vinte e seis pessoas, a maioria deles cadetes, morreram na queda de um avião militar na noite desta sexta-feira (25) no leste da Ucrânia, anunciou o Ministério do Interior do país.

"Ucrânia perdeu 26 de seus filhos", disse neste sábado no Facebook o presidente Volodimir Zelenski, decretando um dia de luto nacional.

O saldo anterior fazia menção a 23 mortos e dois desaparecidos.

No total, o avião transportava 27 pessoas, sete tripulantes e 20 estudantes da Universidade Nacional de Aviação de Járkov (leste).

Dois estudantes sobreviveram à catástrofe, mas um deles, em estado "extremamente grave", morreu nesta manhã, segundo o ministro da Saúde.

O segundo ferido sofre uma concussão cerebral, mas sua vida não está em risco, segundo a clínica militar donde está sendo atendido.

Nas imagens divulgadas pelas autoridades nas redes sociais, o avião Antonov An-26 foi visto parcialmente destruído e tomado por chamas, próximo a uma estrada. Fotos compartilhadas pelos serviços de emergência mostram bombeiros jogando água nos destroços.

Segundo informações preliminares, o comandante da tripulação que pilotava o avião informou que um dos motores falhou sete minutos antes do acidente, o que o fez pedir um pouso de emergência, disse o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU).

Os estudantes não estavam envolvidos na pilotagem, acrescentou o SBU.

O Antonov An-26 é uma aeronave de transporte leve concebida na Ucrânia nos tempos soviéticos. Com um comprimento de 24 metros, pode voar a 440 km/h nas condições ideais.