Queda de avião militar na Ucrânia deixa pelo menos 22 mortos

Vinte e duas pessoas, a maioria deles cadetes, morreram e outras duas ficaram gravemente feridas na queda de um avião militar na noite desta sexta-feira (25) no leste da Ucrânia, anunciou o Ministério do Interior do país.

Nas imagens divulgadas pelas autoridades nas redes sociais, o avião Antonov An-26 foi visto parcialmente destruído e tomado por chamas, próximo a uma estrada. Fotos compartilhadas pelos serviços de emergência mostram bombeiros jogando água nos destroços.

"Vinte e duas pessoas morreram", informou à AFP o vice-ministro do Interior, Anton Gueratchenko.

Segundo comunicado da Força Aérea, a maioria deles eram estudantes do Instituto da Força Aérea Ucraniana em Jarkiv. Duas pessoas foram hospitalizadas e outras quatro estão desaparecidas.

Os feridos estão em estado "crítico", disse o governador regional Oleksiy Kucher no Facebook. O avião transportava 28 pessoas, das quais sete eram tripulantes e 21 cadetes, de acordo com ele.

"Uma terrível tragédia", lamentou no Facebook o presidente Volodymyr Zelenski, que anunciou que viajará ao local no sábado. O presidente ordenou "a criação de uma comissão governamental urgente para esclarecer as circunstâncias e as causas" da catástrofe.

O avião de transporte militar Antonov An-26 caiu ao pousar por volta das 20h50, no horário local (14h50 no horário de Brasília), a dois quilômetros do aeroporto militar de Chugev, segundo o Serviço de Estado para situações de emergência. A aeronave pegou fogo após o acidente e o incêndio foi apagado uma hora depois.

A cidade de Chugev fica a cerca de 30 quilômetros a sudeste de Khakiv e 100 quilômetros a oeste da linha de frente que separa os territórios sob controle do governo ucraniano dos que estão sob controle de separatistas pró-Rússia.

"De acordo com informações preliminares, foi um voo de treinamento", disse a presidência ucraniana em nota. Nos últimos anos, vários aviões militares caíram na Ucrânia durante voos de treinamento.

O Antonov An-26 é uma aeronave de transporte leve concebida na Ucrânia nos tempos soviéticos. Com um comprimento de 24 metros, pode voar a 440 km/h nas condições ideais.