Queda de avião militar na Ucrânia deixa mais de 20 mortos

Vinte e duas pessoas, incluindo cadetes, morreram e outras duas ficaram gravemente feridas na queda de um avião militar na noite desta sexta-feira no leste da Ucrânia, anunciou o Ministério do Interior do país.

"Vinte e duas pessoas morreram", informou à AFP o vice-ministro do Interior, Anton Gueratchenko. "A busca por outras duas pessoas continua."

O avião de transporte Antonov-26 transportava 28 passageiros - 21 cadetes e sete tripulantes - quando caiu, durante o pouso, segundo o balanço definitivo do número de ocupantes. "No momento, não podemos determinar a causa do acidente", assinalou Guratchenko.

O avião caiu às 20h50 locais, a 2 km do aeroporto militar de Chugev, segundo o Serviço de Estado para situações de emergência. A cidade fica a uma centena de quilômetros da linha de frente que separa os territórios sob controle do governo ucraniano dos que estão sob controle de separatistas pró-Rússia.