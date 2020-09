Bolsonaro, sobre Pompeo: interesse em 'restabelecer democracia na Venezuela'

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite desta quinta-feira, 24, que os Estados Unidos têm interesse em "restabelecer a democracia na Venezuela". Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o chefe do Executivo comentou a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, à Roraima, na semana passada.



"Logicamente, ele (Pompeo) foi ver lá a questão da Operação Acolhida nossa, porque o americano tem o interesse em restabelecer a democracia na Venezuela", afirmou. Na live, Bolsonaro lembrou que o Brasil tem uma boa relação com os norte-americanos. Ele destacou que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e um representante do Ministério da Defesa acompanharam a visita do secretário à fronteira com o país vizinho.



Durante a visita, Pompeo endureceu o discurso contra o líder venezuelano Nicolás Maduro. Nesta quinta-feira, Araújo prestou esclarecimentos sobre o ocorrido em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores do Senado. No debate, o ministro declarou que, apesar das críticas de Pompeo, não houve qualquer ameaça ou agressão à Venezuela.