Forças afegãs matam 65 talibãs em novo confronto armado

As forças de segurança do Afeganistão mataram 65 talibãs durante um intenso confronto no leste do país, disseram autoridades do governo nesta quinta-feira (24). Enquanto isso, as duas partes mantêm negociações de paz no Catar.

De acordo com a versão oficial, o Talibã invadiu um prédio do quartel-general do Exército no distrito de Wazi Khwa, na província de Paktika, na noite de quarta-feira.

"Os combates duraram várias horas e durante um ataque de retaliação das forças afegãs, o Talibã sofreu fortes perdas", disse o porta-voz da polícia de Paktika, Shah Mohammad Arian, à AFP. Segundo ele, 65 insurgentes morreram e outros 35 ficaram feridos.

Do lado das forças de segurança, três policiais morreram e seis ficaram feridos. Bakhtiar Gul Zadran, chefe do conselho provincial de Paktika, confirmou o balanço. Já o Talibã não confirmou nem negou os acontecimentos.

Na quarta-feira, outro ataque do grupo em Oruzgan, no sul, causou 28 mortes entre policiais e paramilitares.

Negociadores do Talibã e do governo estão reunidos no Catar desde 12 de setembro, onde tentam chegar a um acordo para encerrar 19 anos de guerra.