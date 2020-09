Comunicado do Business Wire :Aera Technology

Aera Technology anunciou hoje a disponibilidade geral do Aera Cognitive Operating System?, a primeira plataforma em nuvem do mundo para Automação cognitiva. Ao estender a disponibilidade além dos clientes e parceiros atuais, incluindo Merck, RB e Unilever, a Aera atende à necessidade crescente de empresas cujas operações foram afetadas por mudanças ou condições de mercado incertas.

"Trabalhamos com as maiores organizações do mundo e cadeias de suprimentos complexas para demonstrar o valor da Automação Cognitiva em escala. Esta estreita colaboração nos permitiu construir o Aera Cognitive Operating System?, que agora é fácil de implementar e escalar e, portanto, disponível para uma gama ainda maior de empresas", disse Frederic Laluyaux, diretor executivo da Aera Technology.

Alessandro de Luca, diretor de informação, Healthcare, Merck Group, observou: "Todos nós estamos operando em ciclos muito mais curtos neste mundo dinâmico e é impossível processar tudo manualmente ou em sistemas legados. O Cognitive Operating System? da Aera fez uma diferença real em nossa capacidade de implementar e operar o melhor processo de IBP da classe. Isso, combinado com o fato de podermos contar com uma única e inteligente fonte da verdade, nos deu um trampolim para a agilidade."

"A Automação Cognitiva desempenha um grande papel na 4ª revolução industrial", disse Nokuthula Lukhele, líder de projeto, Dados e Transformação Digital, Fórum Econômico Mundial. "O futuro da agilidade precisa estar na vanguarda da tomada de decisões e essas tecnologias permitem isso", acrescentou ela.

O Aera Cognitive Operating System? aumenta e aprimora as decisões humanas, fornecendo um cérebro corporativo centralizado - adicionando agilidade aos sistemas corporativos. Ao aplicar rastreamento de dados, aprendizado de máquina e modelos de indústria, o sistema da Aera faz recomendações em tempo real, prevê resultados e atua de forma autônoma para ajudar em decisões complexas - desde a otimização de estoque e planejamento sem contato até gerenciamento de pedidos e promoções comerciais.

"Há um limite do que a mente humana pode fazer com o volume de dados e análises necessários para otimizar uma cadeia de suprimentos", disse Bish Sen, chefe de Cadeia de Suprimentos, Beleza e Cuidados Pessoais, Transformação, Planejamento e Engenharia na Unilever. "É aqui que a agilidade é mais importante do que a precisão, e a automação cognitiva pode ajudar a desbloquear esses níveis de agilidade."

"Projetar e gerenciar uma cadeia de suprimentos que equilibre serviço ao cliente, custo e resiliência requer um modelo que mede e reage constantemente ao valor em risco. A abordagem Sense & Pivot de Kearney, combinada com o Cognitive Operating System? da Aera, fornece uma solução comprovada ágil o suficiente para responder a este desafio, oferecendo automação cognitiva em tempo real em escala para conselhos corporativos e líderes da cadeia de suprimentos." - Suketu Gandhi, sócio, líder global - Cadeia de Suprimentos Digital, Kearney.

A Aera Technology está hospedando o Cognitive Automation Summit em 24 de setembro de 2020. Este primeiro encontro dedicado à Automação Cognitiva oferece uma oportunidade única de entender como a mudança tectônica na escala da nuvem e na inteligência artificial, junto com a volatilidade radical do mercado, estão forçando as empresas a redefinir a agilidade. Líderes de pensamento e pioneiros de organizações líderes mundiais compartilharão como alavancam o Cognitive Operating System? da Aera para alcançar níveis anteriormente inatingíveis de desempenho financeiro e operacional - sem compensações.

Para mais informações, acesse https://cognitiveautomationsummit.com/.

A Aera também anunciou esta semana o lançamento do Aera Developer?, um ambiente de desenvolvimento integrado de autoatendimento, que foi construído com o propósito de implementar a Automação Cognitiva em escala. Ele integra cada componente de dados, ciência, processo e mudança, de modo que tenha todos os recursos necessários para a construção de habilidades cognitivas, tudo em uma experiência de usuário perfeita.

Sobre a Aera Technology

A Tecnologia Aera fornece o Cognitive Operating System? que permite o Self-Driving Enterprise?. Aera entende como as empresas funcionam; faz recomendações em tempo real; prevê resultados; e atua de forma autônoma. Usando rastreamento de dados proprietários, modelos de indústria, aprendizado de máquina e inteligência artificial, Aera está revolucionando a forma como as pessoas se relacionam com os dados e como as organizações funcionam. Sediada em Mountain View, Califórnia, a Aera atende a algumas das maiores empresas do mundo a partir de seus escritórios globais localizados em San Francisco, Bucareste, Cluj-Napoca, Paris, Munique, Londres, Pune e Sydney. Para outras informações sobre a Aera, acesse www.aeratechnology.com.

