FMI diz que perspectivas econômicas mundiais são melhores que previsões de junho

As perspectivas para a economia mundial são menos catastróficas do que as projetadas em junho, disse nesta quinta-feira o porta-voz do FMI, sugerindo que as próximas estimativas, a serem divulgadas em 13 de outubro, serão revisadas em alta.

"Os dados recebidos recentemente sugerem que as perspectivas podem ser um pouco menos terríveis do que no momento da atualização de 24 de junho (do relatório de Perspectivas Econômicas Mundiais), com partes da economia global começando a mudar de curso", afirmou Gerry Rice em coletiva de imprensa.

No entanto, ele disse que "as perspectivas continuam muito difíceis", pois os mercados emergentes, exceto a China, enfrentam uma situação "precária" devido à pandemia do coronavírus.