Clube português contrata sobrinho do sultão de Brunei

O clube português Marítimo, anunciou a contratação do atacante Faiq Bolkiah, sobrinho de um dos homens mais ricos do mundo, o sultão de Brunei, Hassanal Bolkiah.

O jogador de 22 anos encerrou recentemente contrato com o inglês Leicester, onde não chegou a jogar pelo time titular.

O pai do novo contratado do time da Ilha da Madeira, local de nascimento do atacante Crisitiano Ronaldo, é irmão do sultão de Brunei, e por conta desta relação familiar, Faiq possui uma fortuna estimada pela revista americana Forbes em cerca 20 bilhões de dólares, o que o torna o jogador mais rico do mundo, segundo a imprensa esportiva.

Nascido en Los Angeles, Califórnia (Estados Unidos), Faiq Bolkiah começou a carreira nas categorias de base dos clubes ingleses Southampton e Chelsea, antes de ir para o Leicester.