Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, a única fornecedora de software de rede completa nativa na nuvem do setor, anunciou hoje uma função de plano do usuário central (UPF) 5G de alto desempenho acelerada por NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Dx SmartNICs. A UPF desempenha um papel fundamental na rede 5G para realizar a visão transformadora de baixa latência e alto rendimento.

Permitindo a transformação de rede econômica para 5G, a UPF da Mavenir fornece um conjunto completo de funções de plano do usuário central 5G autônomo e suporte a nó combinado, oferecendo uma combinação única de alto desempenho e capacidade de suportar assinantes de 2G, 3G, 4G e 5G em um função de rede integrada do plano do usuário.

A UPF da Mavenir oferece valor exclusivo por meio do design nativo da nuvem, arquitetura baseada em contêiner, processamento de pacotes altamente otimizado com recursos configuráveis de descarregamento de hardware e suporte integrado de alta disponibilidade. Ao mesmo tempo em que atende às demandas de altíssimo desempenho e baixo consumo de hardware, a UPF da Mavenir também oferece automação de implantação e facilidade de manutenção operacional por meio do sistema de gerenciamento centralizado, reduzindo assim o custo total de propriedade (Total Cost of Ownership, TCO) geral.

A Mavenir desenvolveu uma solução UPF altamente otimizada, tanto por meio de técnicas de otimização de software quanto de hardware, e demonstrou desempenho de até524 Gbps usando 16 núcleos de CPU de caminho rápido (FP), enquanto reduzia a pegada geral do servidor em 50% usando descarregamentos NVIDIA SmartNIC UPF. NVIDIA ConnectX-6 Dx acelera a UPF da Mavenir por meio de balanceamento de carga dinâmico, processamento de pacote eficiente e encaminhamento inteligente para manter milhares de fluxos de áudio, vídeo e dados de clientes alinhados e fluindo sem problemas nos níveis de qualidade de serviço comprometidos.

"A mensagem principal aqui é que para a mesma taxa de transferência (antes do descarregamento), reduzimos a pegada em 50% ao descarregar a funcionalidade para o SmartNIC", disse Ashok Khuntia, vice-presidente executivo e gerente geral de Packet Computing da Mavenir. "Estamos extremamente felizes com a parceria com a NVIDIA para oferecer ao mercado uma UPF de alto desempenho e baixo custo para uso por operadoras grandes e pequenas em todo o mundo."

"O encaminhamento de pacotes UPF é crítico para alcançar a divisão de rede flexível e os recursos de comutação de baixa latência das redes 5G", disse Amit Krig, vice-presidente sênior de produtos de software e adaptadores de rede da NVIDIA. "A Mavenir está aproveitando a aceleração de hardware de nossos SmartNICs e DPUs para oferecer desempenho UPF de classe mundial, enquanto libera ciclos de CPU para executar outros aplicativos geradores de receita".

Sobre a Mavenir:

A Mavenir é a única fornecedora de software e soluções de rede/sistemas de rede completa nativa na nuvem do setor, e tem por objetivo acelerar a transformação de rede de software para provedores de serviços de comunicação (CSPs). A Mavenir oferece um portfólio abrangente de produtos completos, em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. Desde camadas de aplicação/serviço de 5G até núcleo de pacote e RAN, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais realizem experiências inovadoras e seguras. Empregando inovações em IMS [VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS)], redes privadas e também vEPC, 5G Core e OpenRAN vRAN, a Mavenir acelera a transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 140 países, os quais atendem a uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

A Mavenir incorpora arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para obter economia de escala na internet, a Mavenir oferece a CSPs soluções para geração de receita, redução de custos e proteção da receita. www.mavenir.com

