Metropolitan Opera de Nova York cancela temporada 2020-21

O Metropolitan Opera de Nova York anunciou nesta quarta-feira o cancelamento de sua temporada 2020-21 devido à pandemia de covid-19.

Depois de consultar as autoridades de saúde pública, a Opera decidiu que "não é seguro para o Met retomar as operações" até que uma vacina contra o coronavírus seja administrada à população. Algo que segundo as autoridades vai demorar "pelo menos cinco ou seis meses" depois que a vacina estiver disponível para todos, segundo nota divulgada nesta quarta-feira.

O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, ainda não autorizou a retomada dos shows em estabelecimentos fechados.

O gerente geral do Met, Peter Gelb, mencionou pesquisas nas quais os espectadores estimam que levará "tempo" antes que o volume de espectadores volte aos níveis pré-pandêmicos.

"A incapacidade de produzir pesa muito sobre nossa organização", disse Gelb, também citado no comunicado.

Para sobreviver, será necessário "reduzir nossos custos indiretos", acrescentou, sem dar detalhes.

O Met tem um orçamento considerável que em 2018-19 chegou a 312 milhões de dólares. Mas a receita de bilheteria representou apenas 85 milhões de dólares naquele período. A maior fonte de receita da instituição vem do mecenato.

Para se projetar no futuro, a Ópera apresentou nesta quarta-feira o calendário da temporada 2021-22, que será aberta com "Fire Shut Up in My Bones", do músico de jazz Terence Blanchard.