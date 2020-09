Brasil, Índia, Japão e Alemanha exigem cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU

Brasil, Índia, Japão e Alemanha exigiram nesta quarta-feira (23), à margem da Assembleia Geral da ONU, um assento de membro permanente em um Conselho de Segurança ampliado, um pedido antigo que, no entanto, dificilmente terá sucesso a curto prazo.

"Estamos empenhados em relançar as discussões sobre a reforma do Conselho de Segurança", afirma um comunicado conjunto após uma reunião por videoconferência entre os chefes da diplomacia do Brasil, Ernesto Araújo, da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, do Japão, Motegi Toshimitsu, e o vice-ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Niels Annen.

"O mundo de hoje é muito diferente daquele que viu a criação das Nações Unidas há 75 anos. Há mais países, mais pessoas, mais desafios, mas também mais soluções", afirmam os ministros.

O tema da ampliação do Conselho de Segurança, com mais membros permanentes e não permanentes, tem sido mencionado com muita frequência pelos países participantes da Assembleia Geral da ONU desde o início da semana.

O atual Conselho é composto por cinco membros permanentes com direito de veto - Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido - e dez membros não permanentes renovados pela metade a cada ano e com mandato de dois anos.

Nesse contexto, a Alemanha é membro não permanente do Conselho até o final do ano, enquanto a Índia deve ocupar assento em janeiro.

A reforma do Conselho de Segurança vem sendo discutida na ONU desde 2005, mas sem grandes avanços até agora.

Para os quatro países, que realizaram sua videoconferência no contexto de uma pandemia que deixou o mundo de joelhos, é urgente reformar o Conselho de Segurança, ampliando-o para "torná-lo mais representativo, legítimo e eficaz".

Caso contrário, o Conselho de Segurança se tornará "obsoleto", alertam as quatro potências.

Uma reforma é a única forma de "preservar sua credibilidade e criar o apoio político necessário para a resolução pacífica das crises internacionais de hoje", insistem os quatro ministros em seu comunicado à imprensa.