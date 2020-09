Madri recorre ao Exército na luta contra covid-19

Madri solicitará apoio "urgente" dos militares para fazer testes e trabalhos de limpeza e, na sexta-feira, ampliará as zonas sob restrição à mobilidade de seus residentes, diante da nova onda de covid-19 - anunciaram as autoridades locais nesta quarta-feira (23).

Em entrevista coletiva, o vice-presidente-madrileno, Ignacio Aguado, anunciou que a região, atual epicentro da pandemia na Espanha, pedirá formalmente, nesta quinta-feira (24), em uma reunião com representantes do governo central "apoio logístico militar urgente para a (...) realização de testes e trabalhos básicos de desinfecção" nos bairros mais afetados.

Durante a primeira onda da pandemia, que atingiu duramente a Espanha, o Exército fez em todo país trabalhos de apoio e desinfecção.

Aguado indicou que Madri pedirá o envio de mais de 220 policiais, para garantir o cumprimento de quarentenas e impor multas às pessoas que descumprirem as restrições à mobilidade. Desde segunda-feira, a medida já vem sendo aplicada a cerca de 850.000 pessoas em várias zonas da região, sobretudo em bairros mais carentes do sul da capital.

Ele pedirá, ainda, que o governo facilite a recontratação de 300 médicos estrangeiros "que estiveram trabalhando durante a primeira onda da pandemia em Madri", completou a autoridade regional.

- Compromisso "já" -

Madri espera que o governo "se comprometa já", para que estes reforços estejam operacionais na próxima segunda-feira, acrescentou Aguado. Na segunda passada, o chefe de Governo Pedro Sánchez se reuniu com a presidente regional Isabel Díaz Ayuso para lhe oferecer seu apoio.

Momentos antes, o vice-ministro regional da Saúde, Antonio Zapatero, já havia antecipado, também em uma entrevista coletiva, que serão anunciadas na sexta-feira novas medidas de restrição de mobilidade. Isso significará que a população poderá sair de seus bairros apenas para trabalhar, ir ao médico, ou levar os filhos à escola.

Segundo ele, os dados epidemiológicos ainda estão sendo "estudados e analisados", e as novas áreas serão anunciadas na manhã de sexta-feira.

Madri "tem uma situação de crescimento sustentado" da epidemia, reconheceu Zapatero, acrescentando que, ainda assim, busca-se "evitar o confinamento de Madri", devido às "trágicas consequências para os setores econômicos e sociais".

Esse foi o impacto decorrente dessa medida imposta no período de março a junho, quando todos os espanhóis estiveram sob um estrito confinamento que permitiu controlar a primeira onda do vírus.

Na terça-feira, o ministro espanhol da Saúde, Salvador Illa, recomendou que toda a população da região de Madri, de 6,6 milhões de habitantes, limitasse seus movimentos ao "essencial", já que a situação na capital é a " mais preocupante "do país.

Madri acumulou mais de 202.600 casos confirmados e 9.129 mortes durante a pandemia. Em ambos os casos, isso representa um terço do total para toda Espanha.

As áreas com limitação da mobilidade - onde também são mantidos fechados os parques, e bares e restaurantes têm capacidade e horários limitados - apresentam uma incidência nos últimos 14 dias de mais de 1.000 casos a cada 100.000 habitantes, triplicando o registro no conjunto do território.

A Espanha é um dos países europeus mais afetados pela pandemia da covid-19.