Fed: há incerteza sobre covid-19, o quadro fiscal e a política

Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Richmond, Tom Barkin destacou nesta terça-feira, 22, as incertezas no cenário, durante evento virtual do Rotary Club de Greenville. "Há incerteza sobre o vírus, o quadro fiscal e na política", comentou ele, ao traçar algumas de suas perspectivas.



Sem direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, Barkin disse que vacinas para a covid-19 estão mais próximas, mas também que não está claro quando exatamente elas chegarão nem qual sua eficácia. Ele lembrou que há dúvidas sobre novos estímulos fiscais e, no quadro político, aparentemente fez menção à corrida eleitoral em andamento.



Barkin disse que ainda é preciso saber quando as pessoas terão confiança para retomar todas suas atividades, o que influi na economia. "Quanto maior a taxa de contaminações pela covid-19, maior a incerteza", ressaltou. O dirigente lembrou que os gastos em produtos têm subido mais do que no setor de serviços, nesse contexto.



O presidente do Fed de Richmond também lembrou que o número de pedidos de auxílio-desemprego segue alto. Segundo ele, muitas pequenas empresas estão redimensionando suas operações e mostram prudência sobre os próximos passos. Ele considerou que a melhora no mercado de trabalho pode ocorrer de modo "lento", no quadro atual.