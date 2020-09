Jornal ligado a governo da China sinaliza que Pequim não vai ceder em caso Tiktok

O editor do jornal Global Times, Hu Xijin, sinalizou nesta terça-feira, 22, em sua conta oficial no Twitter que a China não deve ceder às demandas dos Estados Unidos no caso TikTok. A publicação é altamente ligada à cúpula de Pequim.



Em resposta a uma matéria publicada pela Bloomberg em que o presidente americano, Donald Trump, afirmava que a empresa chinesa ByteDance não manteria o controle do aplicativo TikTok se a transação com a Oracle fosse bem sucedida, Hu afirmou que o republicano deveria "parar de extorquir".



"Você acha que o TikTok é uma empresa de um país pequeno? Não há como o governo chinês aceitar sua demanda", declarou o editor do Global Times, no Twitter. "Você pode arruinar os negócios do TikTok nos EUA, se os usuários dos EUA não se opuserem, mas não pode roubá-lo e transformá-lo em um bebê americano", completou.



Washington e Pequim têm travado uma batalha em torno do aplicativo chinês TikTok, muito popular nos EUA. Donald Trump ordenou que a plataforma fosse vendida a uma empresa americana, sob pena de proibição no país, alegando que o governo chinês utiliza a ferramenta para fins de espionagem. A Oracle confirmou interesse no negócio, mas os termos da transação ainda não ganharam o aval do Partido Comunista chinês.