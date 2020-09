Queda de edifício deixa 20 mortos na Índia

Subiu para 20 o número de mortos no colapso de um prédio residencial de três andares no oeste da Índia na segunda-feira (21), e mais corpos podem ser encontrados sob os escombros - anunciaram as autoridades nesta terça.

As tarefas de busca continuavam hoje para encontrar possíveis sobreviventes nas ruínas do edifício em Bhiwandi, perto de Mumbai.

Na segunda-feira, os primeiros socorros da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) conseguiram resgatar 20 pessoas, incluindo duas crianças de 4 e 7 anos.

Um porta-voz da NDRF disse à imprensa que equipes de resgate, auxiliadas por cães farejadores, encontraram 20 corpos nos restos de concreto e tijolos do prédio que desabou na madrugada de segunda-feira por volta das 3h40 locais.

O diretor-geral da NDRF, Satya Narayan Pradhan, relatou no Twitter que esperava um balanço ainda mais grave de vítimas fatais, com "mais (corpos) sob os escombros".

Ainda não se sabe as causas do acidente. Os desmoronamentos de edifícios são relativamente frequentes na Índia entre junho e setembro, durante a estação das chuvas fortes, que contribuem para enfraquecer as estruturas prediais.