Comunicado do Business Wire :Triton Digital

Triton Digital®, líder mundial em tecnologia e serviços do setor de áudio e podcast digital, anunciou hoje o lançamento do mais recente LATAM Podcast Report (Relatório de Podcast da América Latina). O relatório fornece informações sobre os 100 melhores podcasts da América Latina entre os dias 3 de agosto até 30 de agosto , conforme avaliado pelo serviço de medição Podcast Metrics da Triton.

Três novas entidades debutaram no relatório dos 100 melhores "podcasts" neste período de relatório, incluindo CartolaCast (Sistema Globo de Rádio), Cómo fabricar tiempo (Audioboom) e Escolinha do Professor Raimundo (Sistema Globo de Rádio). Além disso, O Assunto (Sistema Globo de Rádio)permaneceu na posição No 1 como o podcast mais baixado na região durante este período de relatório. Os 100 melhores podcasts são responsáveis por 20,5 milhões de downloads no total.

Para ver os resultados completos do Relatório de Podcast da América Latina, visite https://www.tritondigital.com/resources/podcast-reports.

Para receber os Relatórios de Podcast da Triton por e-mail, preencha este formulário: https://www.tritondigital.com/pmsignup.

O serviço de medição Podcast Metrics da Triton Digital é certificado pelo IAB Tech Lab como estando em conformidade com a versão 2.0 das Diretrizes técnicas de medição de podcast da IAB. O serviço oferece dados precisos e perspicazes sobre como, quando e onde o conteúdo do podcast está sendo consumido em várias plataformas de hospedagem, com a capacidade para exibir métricas por período, local, dispositivo, rede, programa, episódio e muito mais.

Sobre a Triton Digital

Triton Digital® é a líder global em tecnologia e serviços da indústria de áudio e podcast digital. Com atuação em mais de 45 países, a Triton oferece tecnologia inovadora que permite às emissoras, podcasters e serviços de música on-line aumentar a audiência, maximizar a receita e simplificar suas operações diárias. Além disso, a Triton capacita o setor global de áudio on-line com o Webcast Metrics®, o principal serviço de medição de áudio on-line, e o Podcast Metrics, um dos primeiros serviços de medição de podcast certificados pela IAB no setor. Com integridade, excelência, trabalho em equipe e responsabilidade incomparáveis, a Triton continua concentrada em seu compromisso de conectar o áudio, o público e os anunciantes para promover continuamente o crescimento da indústria on-line global. A Triton Digital e a Stitcher são subsidiárias integrais da The E.W. Scripps Company (NASDAQ: SSP). Para mais informações, acesse www.TritonDigital.com.

