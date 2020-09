Trump: tenho 5 candidatas para Suprema Corte e devo anunciar nome no sábado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer nesta segunda-feira, 21,que indicará uma mulher para a vaga aberta na Suprema Corte com a morte de Ruth Bader Ginsburg. Durante discurso em Dayton, Ohio, ele afirmou que há cinco candidatas atualmente sob avaliação e o nome escolhido deve ser anunciado no sábado.



Trump chegou a dizer durante sua fala que a novidade poderia ser divulgada já na sexta-feira, mas comentou que sábado é o dia mais provável. Uma magistrada progressista, Ginsburg morreu aos 87 anos na sexta-feira, vítima de complicações de um câncer no pâncreas.