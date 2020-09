Harry e Meghan negam participação em livro sobre sua saída da monarquia

Os advogados de Meghan Markle, a esposa do príncipe Harry, negaram nesta segunda-feira (21) que o casal tenha contribuído para o livro "Finding Freedom" (Encontrando a liberdade), que recentemente relatou como se distanciaram da monarquia britânica.

A ex-atriz americana, de 39 anos, processou em Londres a Associated Newspapers, empresa editora dos jornais Mail Online, Daily Mail e Mail on Sunday, acusando-a de invadir sua privacidade ao publicar em agosto de 2018 trechos de uma carta a seu pai Thomas Markle, com quem mantém relações tensas.

Os advogados da Associated Newspapers afirmaram, nesta segunda-feira, que queriam mudar sua defesa, dizendo que a duquesa de Sussex havia "cooperado com os autores" de "Finding Freedom", um livro publicado em 11 de agosto pelos jornalistas Omid Scobie e Carolyn Durand, "principalmente dando ou permitindo que recebessem informações sobre a carta".

"A acusante e seu marido não colaboraram com os autores do livro, não foram entrevistados para ele nem forneceram fotos", garantiu Justin Rushbrooke, advogado da ex-atriz.

Além disso, destacou que nem Meghan nem Harry - neto da rainha Elizabeth II e sexto na linha de sucessão ao trono britânico - haviam falado com os dois jornalistas, aos quais sua cliente nunca "deu a impressão (de que ela) queria que o conteúdo da carta fosse reproduzido no livro".

Quando foram publicados trechos de "Finding Freedom" no jornal The Times em julho, um porta-voz dos duques de Sussex declarou que eles não haviam contribuído para o livro.

No entanto, alguns amigos de Harry e Meghan falaram com os autores, que escreveram um livro bastante favorável ao casal, afirmando em particular que o príncipe, de 36 anos, foi o autor da decisão de retirar-se da família real, quando muitos tablóides incriminaram a atriz americana.

Após sua saída da família real, anunciada em janeiro e efetiva desde o início de abril, Meghan e Harry se mudaram primeiro para o Canadá e rapidamente depois para a Califórnia, onde agora vivem com seu filho Archie.