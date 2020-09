A justiça da Bulgária condenou nesta segunda-feira a prisão perpétua dois libaneses acusados de participação em um atentado contra um ônibus que transportava turistas israelenses em 2012 e atribuído ao movimento xiita libanês Hezbollah.

O atentado com uma bomba no aeroporto de Bourgas, balneário na costa búlgara do Mar Negro, deixou seis mortos, cinco turistas israelenses e o motorista búlgaro. O suposto autor do ataque, um franco-libanês de 23 anos, morreu na explosão.