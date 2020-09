Polícia bielo-russa prende centenas em protesto de mulheres em Minsk

Policiais do Batalhão de Choque prenderam centenas de pessoas neste sábado (19), durante uma manifestação de mulheres, em Minsk, contra o presidente Alexander Lukashenko.

Cerca de duas mil mulheres participaram do protesto, muitas com bandeiras vermelhas e brancas, símbolo do protesto.

Os agentes bloquearam a passagem dos manifestantes, que se deram as mãos. Os policiais começaram, então, a arrastá-los para as vans, de acordo com um jornalista da AFP.

O lema da convocação foi "A marcha cintilante". Todas as presentes estavam vestidas de roupa com brilho.

A oposição bielo-russa, perseguida pelo regime, que prendeu, ou expulsou, muitos de seus líderes, convocou várias manifestações de mulheres.

A rival de Lukashenko, Svetlana Tikhanovskaya, conquistou a vitória na eleição presidencial de agosto.

Em uma nota divulgada antes deste novo protesto, Tikhanovskaya já havia elogiado as "bravas mulheres de Belarus".

"Elas marcham, embora sejam ameaçadas e pressionadas constantemente", completou.

A polícia deteve tantas mulheres que ficaram sem veículos disponíveis para levá-las, e algumas acabaram sendo soltas no local.

Várias ambulâncias foram enviadas para atender às mulheres durante os incidentes.